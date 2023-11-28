Sivas'ta Silah Bulundurma Suçlamasıyla Ev Araması Yapıldı

Sivas'ın Sarıdemir köyünde ikamet eden bir kişi hakkında silahlı tahdit suçlamasıyla evinde arama gerçekleştirildi. Aramada 3 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi.

Sivas'ta hakkında silahlı tahdit suçlamasında bulunulan kişinin evinde arama gerçekleştirildi, yapılan aramada 3 tabanca birde tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Sarıdemir köyünde ikamet eden Y,Ç, hakkında silahlı tahdit suçlamasında bulunuldu. Bunun üzerine Sivas Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Kayadibi Jandarma Karakol Komutanlığı

Ekipleri savcılık izniyle Y.Ç.'nin evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 3 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Y.Ç. hakkında ateşli silahlar kanununa muhalefet ve silahlı tehdit suçlamaları ile adli işlem başlatıldı. - SİVAS