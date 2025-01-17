Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi geldi
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda

Sivas'ta Seyir Halindeyken Baygınlık Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Seyir Halindeyken Baygınlık Geçiren Şahıs Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta alkollü sürücünün baygınlık geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılan Mehmet Karacaoğlu, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ta seyir halindeki otomobilde baygınlık geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde arkadaşı S.A'yı arayan Mehmet Karacaoğlu, alkollü olduğunu belirterek, aracını kullanması için yardım istedi. S.A. aracı kullandığı sırada Mehmet Karacaoğlu baygınlık geçirdi. S.A., hemen aracı park ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Karacaoğlu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.A. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Karacaoğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
img

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
img

Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.