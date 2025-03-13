Sivas'ta Şarampole Uçan Araçta 4 Yaralı
Sivas-Erzincan karayolunda bir Fiat Tofaş marka aracın yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Erzincan istikameti Emre köyü çıkışında yaşandı. M.G. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.G., S.G., N.E. ve S.G. isimli yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa