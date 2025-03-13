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Sivas'ta Şarampole Uçan Araçta 4 Yaralı

Sivas'ta Şarampole Uçan Araçta 4 Yaralı
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Sivas-Erzincan karayolunda bir Fiat Tofaş marka aracın yoldan çıkarak şarampole uçması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta yoldan çıkan Fiat Tofaş marka aracın şarampole uçtuğu kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Erzincan istikameti Emre köyü çıkışında yaşandı. M.G. idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Takla atan araçtaki 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. M.G., S.G., N.E. ve S.G. isimli yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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