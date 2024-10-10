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Sivas'ta Sanayi Çarşısında Çatı Yangını Panik Yarattı

Sivas'ta Sanayi Çarşısında Çatı Yangını Panik Yarattı
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Sivas'ta sanayi çarşısındaki bir işyerinin çatısında meydana gelen küçük çaplı yangın, 3 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sivas'ta Sanayi çarşısı içerisindeki bir işyerinden yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Küçük çaplı çatı yangınında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata sanayi içerisinde bulunan bir işyerinin çatısında meydana geldi. İşyerinin çatısından yükselen dumanı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Duman kısa sürede yayılırken olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilenen 3 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye 3-sayfa Yaşam sivas

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