Sivas'ta Sahte Alkol ve Kaçak Sigara Operasyonu

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda sahte alkol ve kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda kaçakçılık malzemesi bulundu.

Sivas'ta polis ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan operasyonda sahte alkol ve kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarını engellemek maksadıyla kentte 4 iş yeri, bir ikamet ve eklentileriyle, 1 araca operasyon düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda; 71 litre el yapımı alkol, 37,5 litre etil alkol, 114 adet alkol aroma kiti, 60 litre alkol yapımında kullanılan elektrikli kazan, 4 adet alkol yapımında kullanılan damla sakızı, 72 adet elektronik sigara, 93 paket nargile tütünü, 0,60 gram anason ve 8 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin, 3 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı. Bir şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - SİVAS