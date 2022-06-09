Sivas'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Sivas'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sivas'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Sivas kent merkezinde otomobili suya gömülen vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattıMeteoroloji tarafından sağanak yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı verilen illerden Sivas'ta yağış etkili oldu.

Sivas kent merkezinde otomobili suya gömülen vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı

Meteoroloji tarafından sağanak yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı verilen illerden Sivas'ta yağış etkili oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı bağlantı köprüsünde su baskını nedeni ile bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Recep Erçin yaşadığı korku dolu anları anlattı. Erçin, "Boğazıma kadar su içerisinde idim. Bir anda otomobilin kapılarını açmayı başardım kendimi zor kurtardım" dedi.

Şiddetli yağmur Fatih Mahallesinde ise su baskınlarına neden oldu. Alt yapı hattının yoğun yağışın etkisi ile patlaması sonucu taşan su bir apartmanın bodrumuna doldu. Asfalt yolda ise çökme meydana geldi. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. - SİVAS

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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