Sivas'ta Patates Tarlası Tartışması Kanlı Bitti

SİVAS'ın Hafik ilçesinde Mesut Özer (32), patates tarlası yüzünden çıkan tartışmada Ruşen Y. (45) ve İsmail A. (31) tarafından tabancayla sırtından 2 el ateş edilerek vurulup yaralandıktan sonra, yerde yatarken de darbedildi. Olay sonrasında kaçan şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A. 4 Ağustos'ta teslim olarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığı ile yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi. Şüphelilerin 40 gün sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren Mesut Özer, Hiç bir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum dedi.

Olay, 20 Mayıs günü Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Mesut Özer tatilini geçirmek için Çınarlı köyüne geldi. İddiaya göre İstanbul'da yaşayan Ruşen Y. ve İsmail A. da, Özer'in peşinden köye geldi. Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında bir süredir husumet yaşanan Özer'i Ruşen Y. ve İsmail A. gece saatlerinde telefonla arayarak konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ruşen Y., iddiaya göre Özer'e kafa attı. İkili arasındaki kavga sırasında ise Ruşen Y.'nin yanında bulunan İsmail A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkararak Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti. Yere düşen Mesut Özer'i İsmail A., ile Ruşen Y., uzun bir süre darp etti. Şüpheliler daha sonra araçla olay yerinden kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köylülerin yardımıyla Mesut Özer, ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedavi altına alınan Özer hayati tehlikeyi atlattı. Özer'in fizik tedavisi ise halen sürüyor.

40 GÜN SONRA TAHLİYE

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüpheliler için 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame hazırlandı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A. 4 Ağustos'ta teslim olarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığı ile yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi.

'BU KORKUNÇ BİR TOPLUMSAL YARAYA DÖNÜŞÜR'

Tahliye kararına şaşırdıklarını söyleyen Mesut Özer'in avukatı Nuh Güler, Müvekkilim Mesut Özer'i 'konuşacağız' diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darp etmeye başlıyorlar. Daha sonrada 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos'ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi. Oysaki duruşma 8 Kasım'daydı. Normalde kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tahliye mümkün değil. Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür diye konuştu.

Mesut Özer ise, hain bir silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 hafta yoğun bakımda yattım. 3 tane ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum diye konuştu.