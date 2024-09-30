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Sivas'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı, 5 Yaralı

Sivas'ta Otomobil ve Yolcu Otobüsü Çarpıştı, 5 Yaralı
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Sivas-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. S.T. (29) idaresindeki 58 HB 983 plakalı Ford marka otomobil iddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce M.T. idaresindeki 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerleğine ardından istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil Güvenlik Olaylar 3-sayfa Kayseri trafik sivas Yaşam Kaza

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