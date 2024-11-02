Sivas'ta Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 9 Yaralı
Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Sivas'ta otomobil ile halk otobüsünün karıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS