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Sivas'ta Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 9 Yaralı

Sivas'ta Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı: 9 Yaralı
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Sivas'ta meydana gelen kazada otomobil ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Sivas'ta otomobil ile halk otobüsünün karıştığı kazada 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Gültepe Mahallesi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Kazada S.T. idaresindeki 58 AFG 104 plakalı otomobil A.T.S. idaresindeki 58 H 0200 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile otobüste bulunan 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yararılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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