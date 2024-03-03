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Sivas'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Emniyet Kemeri Sayesinde Yara Almadan Kurtuldu

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Sivas-Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana gelen kazada, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı. Sürücü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Sivas'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Toptancılar kavşağında meydana geldi. M.H. idaresindeki 58 AED 319 plakalı Toyata marka otomobilin sürücüsü yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin arından takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Emniyet kemerinin takılı olduğu otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan Sivas Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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