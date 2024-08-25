Sivas'ta Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri-Sivas Karayolu Gemin deresi mevkii Çokrak tünel yakınlarında meydana geldi. M.O. idaresindeki 01 YG 767 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile eşi E.O., çocukları M.Ç. ve T.O. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü ve çocukları Sivas'a sevk edildi. - SİVAS