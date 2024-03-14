Sivas'ta otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Gücük köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. (23) yönetimindeki 06 MCJ 36 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan M.D. (21) ve E.Ç. (21), yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS