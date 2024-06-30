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Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Sivas'ta Mescitli köyü yakınlarında meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır olan bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. M.G. idaresindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Ö.G., T.Y. (5), Cengiz Yıldız (55) ve E.E.G. (2) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune ve Üniversite hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yıldız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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