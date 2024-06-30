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Sivas'ta Otomobil Devrildi: 2'si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

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Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, virajı alamayan otomobil devrildi ve 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta virajı alamayan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri kara yolu Sivas yönü Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. M.G. idaresindeki 58 KB 153 plakalı otomobil, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Ö.G., T.Y. (5), C.Y. ve E.E.G. (2) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune ve Üniversite hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Çocuk Sivas 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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