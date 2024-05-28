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Sivas'ta Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak yan yattı, kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgileri göre kaza Kadı Burhannettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Serdar Karaaslan (21) idaresindeki 07 APS 835 plakalı Opel marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Karaaslan hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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