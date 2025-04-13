Sivas'ta Otomobil Ağaca Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Otomobil ağaca çarptı, sürücüsü hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdeğirmen Mahallesi Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Gürler idaresindeki 58 HB 802 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ardından aydınlatma direğine de çarpan otomobil, askeri kışla duvarına çarparak durabildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.