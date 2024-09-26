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Sivas'ta Otobüs Şoförü Halk Kahramanı Oldu

Sivas'ta Otobüs Şoförü Halk Kahramanı Oldu
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Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yaptığı yardımseverliklerle gündeme geldi. Rahatsızlanan bir kadını hastaneye yetiştirerek önemli bir davranış sergileyen Cin, daha önce de benzer olaylara imza atmıştı.

Sivas'ta otobüs şoförü yaptıklarıyla adeta halk kahramanı oldu

SİVAS - Sivas'ta Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Muhammet Cin, yaklaşık 2 yılda yaptığı 7 yardımseverlikle ilde gündem oldu. Cin bu seferde, rahatsızlanan kadını hastaneye yetiştirip takdir topladı.

Sivas'ta Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Muhammet Cin, taktir toplayan bir davranışa daha imza attı. Yiğitler Mahallesi seferini yaptığı sıra otobüste rahatsızlanan yolcuyu fark eden yardımsever otobüs şoförü, kadını hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmeyi ilk başta kabul etmeyen kadının durumunun ağırlaştığını fark eden Cin, güzergahından çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Daha önce kaza yapan kuryeyi ve kolu kırılan bir çocuğu hastaneye yetiştiren Muhammet Cin, son yaptığı davranışla bir kez daha takdir topladı.

Olayı anlatan otobüs şoförü Muhammet Cin, "Yiğitler seferini yaptığım sırada bir kadın rahatsızlandı Yanında 2 tane çocuk vardı. Kendisine 'ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda kendisi bu teklifi reddetti. Ben yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. Bayana 'siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kendisi bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezini aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük olduğunu söyleyerek sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personelleri otobüsü karşılayıp hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü" dedi.

"Elimden geldiğince iyilik yapmaya devam edeceğim"

Daha öncesinde sık sık böylesi olaylar yaşadığını ifade eden Cin, "İyi niyetli bir insan olduğum için bu tarz olaylar hep bana denk geliyor. Daha öncesinde kolu bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp hastaneye götürmüştüm. Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişlerdi, benimde vicdanım el vermedi onlara da yardımcı olmuştum. Ben bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
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