Sivas'ta Otobüs ile Tır Çarpıştı: 23 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat kara yolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait E.Y. sevk ve idaresindeki 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sıvı gıda yüklü M.Ç. sevk ve idaresindeki 01 AUD 553 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. - SİVAS