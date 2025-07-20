Sivas'ta Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Yaralı Var

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ Geçidi'nde bir otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı bulunduğu ve olay yerine acil sağlık ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bulunan Kızıldağ Geçidi'nde otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi sınırlarında bulunan Kızıldağ Geçidi'nde bir otobüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

'Zeytinlik' yasası Meclis'ten geçti! İşte tartışma yaratan 11. madde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem

Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.