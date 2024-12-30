Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
CHP'li Karatepe'den zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
Cezası tartışılan Bahtiyar'ın avukatından dikkat çeken paylaşım
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri

Sivas'ta Operasyonda Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Sivas'ta Operasyonda Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta polis tarafından yapılan operasyonda, ikametten çok sayıda silah, mermi ve ekili kenevir ele geçirildi. Bir şahıs gözaltına alındı.

Sivas'ta polis ekipleri bir ikamette yaptığı aramada çok sayıda suç unsuru ele geçirdi. Çok sayıda tüfek, tabanca ve fişeğin yanı sıra saksı içerisine ekilmiş kenevir ele geçirildi.

Sivas'ta Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi. Suç ve suç unsurlarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; 2 adet pala, 1 adet kılıç, 1 adet hançer, 2 adet bıçak, 1 adet muşta, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 16 adet kurusıkı fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 29 adet fişek, 1 adet havalı tüfek ve tüfeğe ait 56 adet fişek, 5 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 75 adet kenevir tohumu, 1 adet saksı içerisinde ekili kenevir ele geçirildi. Bahse konu olaya ilişkin 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Vatandaşlarımızın huzur ve sükunun sağlanması adına yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir." İfadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
img

Ünlü oyuncu ölümden dönmüş: Hamilelikte beynime pıhtı attı
img

"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
Narin Güran'ın dava sürecinde neler oldu?
İngilizler, yaşama şansı yüzde 50 olan Esma Esad'ı ölüme terk etti
Esma Esad ölüme terk edildi
Bennu Gerede'den çok konuşulacak sözler: Hayalim sevişirken ölmek
"En büyük hayalim sevişirken ölmek"
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da sapkın parti evine operasyon
Yurt dışına kaçan Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı
Yurt dışına kaçan Batuhan için kırmızı bülten

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 30-31 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gelinim Mutfakta Zehra kimdir? Zehra Tanrıkulu kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Şengül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Şengül Kaplankaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Çağla kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz YILBAŞI Çağla GÜner kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Aralık günün maçları nereden izlenir? 31 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Terazi, Aslan burcu yorumu! 31 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Beta kuşağı nedir? Beta Kuşağı hangi yılları kapsıyor, özellikleri nelerdir? Yarın (31 Aralık) AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba günü AVM kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? X,Y,Z Kuşağı hangi yılları kapsıyor? Kuşakların özellikleri nelerdir, kimlerden oluşur? Bennu Gerede kimdir? Bennu Gerede kaç yaşında ve nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.