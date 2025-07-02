Sivas'ta Operasyon: 272 Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi

Sivas'ta Operasyon: 272 Şahıs Yakalandı, Çok Sayıda Suç Unsuru Ele Geçirildi
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Haziran ayında düzenlediği operasyonlar sonucu 272 şahısı yakaladı ve silah, av tüfeği gibi çeşitli suç unsurlarını ele geçirdi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Haziran ayı içerisinde yapılan operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 272 şahıs da yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Müdürlüğü ekiplerince 01-30 Haziran tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek, meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla birçok operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda; 9 adet silah, 6 adet av tüfeği, 9 adet kurusıkı tabanca, 128 adet fişek, 26 adet kesici alet ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 272 şahıs da yakalandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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