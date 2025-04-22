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Sivas'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Sivas'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazaya Karıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı
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Sivas'ın Çeltek köyü yakınlarında öğretmenleri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve hava ambulansı sevk edildi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs kazaya karıştı, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'a bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti. Yıldız beldesinden Sivas istikametine gitmekte olan ve içerisinde öğretmenler bulunan 48 ATY 416 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelmekte olan 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve bir hava ambulansı yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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