Sivas'ta Nisan'da trafik kazaları 3 can aldı

SİVAS (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Nisan ayında Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas'ta Nisan ayında 120 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi öldü, 212 kişi de yaralandı. Sivas'ta Nisan ayında meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 117 olarak açıklandı.

Kentte bu yılın ilk 4 ayında 373 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 767 kişi ise yaralandı. Sivas'ta Ocak-Nisan döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı da 555 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa