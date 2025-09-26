Haberler

Sivas'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Sivas'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi ağır olmak üzere toplamda iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. A.C.Ç. (22) idaresindeki 58 AGC 055 plakalı motosiklet ile İ.E. (61) idaresindeki 58 AFU 634 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İ.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
