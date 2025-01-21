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Sivas'ta Motosiklet Hırsızlığı Failleri Yakalandı

Sivas'ta Motosiklet Hırsızlığı Failleri Yakalandı
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Sivas'ta yaşanan iki motosiklet hırsızlığı olayıyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyon sonucunda D.Y, E.Y ve B.U isimli şüpheliler yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Sivas'ta meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayının failleri yakalandı.

Sivas'ta meydana gelen 2 adet motosiklet hırsızlığı olayına ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğümüze yapılan başvuru sonrasında başlatılan çalışmalarda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen D.Y, E.Y ve B.U isimli şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aynı gün yapılan başarılı operasyon sonucu saklandıkları evde yakalandı ve çalıntı motosikletler ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Yakalan şahısların yapılan sorgusunda; E.Y. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 14 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, D.Y. isimli şahsın ise birden fazla kişiyle silahlı tehdit suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün Kesinleşmiş Hapis Cezası ile arandığı anlaşılmış, gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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