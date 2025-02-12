Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor

Trump, Putin'den sonra Kiev'i aradı! Zelenskiy'nin de mesajı net
TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı

İşte olaylı maçın VAR kayıtları
Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın

Naci Görür'den bir şehrimizin uykularını kaçıracak uyarı
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti

Sivas'ta Minibüsün Park Halindeki Otomobile Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Sivas'ta Minibüsün Park Halindeki Otomobile Çarpması Sonucu 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen kazada, minibüsün park halindeki bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta minibüsün park halindeki otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Paşabahçe Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 58 AET 627 plakalı Volkswagen marka minibüs, park halindeki 58 ABL 500 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Kazada minibüs içerisinde bulunan yolcular H.Y.E. ve Y.G.'nin yanı sıra otomobilde bulunan F.E. ve H.M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İttifakın küçük ortağından AK Parti ve MHP'ye zehir zemberek sözler
img

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
img

Mason localarının, gizemli ritüelleri ve toplantıları ilk kez ifşa edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu

Haber alınamayan genç kadın, apart dairede korkunç şekilde bulundu
Basın toplantısına damga vurdu: Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler

Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Sisi'den Trump'a rest! Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu

Gazze'ye çökme planına karşı tek bir şart koştu
Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor

Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.