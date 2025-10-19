Haberler

Sivas'ta Minibüs Devrildi: 4 Yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi Akdeniz Mahallesi Paşabahçe girişinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybedilince istinat duvarından aşağı devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçta bulunan F.K., M.K., Y.Ş. ve Ö.B. yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
