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Sivas'ta Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ta Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı
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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen kazada minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplamda 7 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas- Ankara karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Sivas istikametine gitmekte olan C.B. yönetimindeki 55 AOF 779 plakalı Hyundai marka minibüs ile Yıldız beldesi yolundan karayoluna giren S.G. yönetimindeki 58 ABN 474 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi ve minibüste bulunan sürücü C.B. ile Z.B., Y.B., G.Ş. ve E.E.Ş. adlı bebek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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