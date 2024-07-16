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Sivas'ta mevsimlik tarım işçilerine yardım

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Sivas merkeze bağlı Budaklı köyünde konuşlanan mevsimlik tarım işçileri, aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Yardım çalışmaları kapsamında çadır kurulumu, yatak, battaniye ve gıda kolisi dağıtıldı.

Sivas merkeze bağlı Budaklı köyünde konuşlanan mevsimlik tarım işçileri, aşırı yağışlardan olumsuz etkilendi. Yağışlar nedeniyle zorlu şartlarda kalan işçilerin mağduriyetleri, AFAD ve ANDA ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla giderildi.

Yardım çalışmaları kapsamında toplam 8 çadır kurulumu gerçekleştirilirken, 25 yatak ve 25 battaniye de ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından temin edilen 15 gıda kolisi de dağıtılarak, işçilerin temel gıda ihtiyaçları karşılandı.

AFAD'ın yanı sıra ANDA gibi ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde, Budaklı köyündeki mevsimlik tarım işçilerinin barınma ve gıda ihtiyaçları kısa sürede karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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