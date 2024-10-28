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Sivas'ta Mekanik Teknolojileri Laboratuvarında Patlama: Bir İşçi Yaralandı

Sivas'ta Mekanik Teknolojileri Laboratuvarında Patlama: Bir İşçi Yaralandı
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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Anadolu Opto Mekanik Teknolojileri A.Ş. laboratuvarında meydana gelen patlamada bir çalışanın el ve boyun bölgesinde yanıklar oluştu. Olay sonrası yangın çıktı ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta mekanik teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarında meydana gelen patlamada bir çalışan yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesindeki Anadolu Opto Mekanik Teknolojileri A.Ş. firmasının laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken olayda K.Ş. (51) isimli çalışanın el ve boyun bölgesinde yanıklar oluştu. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekiplerince havalandırma ve ölçümlere devam edildiği öğrenildi. olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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