Haberler

Sivas'ta Makilik Arazide Yangın Çıktı

Sivas'ta Makilik Arazide Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Zara ve Suşehri ilçeleri arasında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İtfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sivas'ta makilik arazide çıkan yangın sonrası araziden dumanlar yükseldi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi yakınlarında başladı. Makilik alanda başlayan yangın, çalılık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.