Sivas'ta Makilik Arazide Yangın Çıktı

Sivas'ta makilik arazide çıkan yangın sonrası araziden dumanlar yükseldi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas'ın Zara ve Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi yakınlarında başladı. Makilik alanda başlayan yangın, çalılık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Araziden yükselen dumanı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SİVAS