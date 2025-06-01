Sivas'ta Mahsur Kalan Kuş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Mahsur Kalan Kuş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Sivas'ta bir apartmanın çatısında ipe takılarak mahsur kalan kuş, itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. Olay, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Sivas'ta bir kuş, apartmanın çatısında ipe takılarak mahsur kaldı. Kuş, itfaiye ekiplerinin çabası sonucu kurtarıldı.

Sivas'ta bir apartmanın çatısından sarkan ipe kuş takıldı. Kuşun çırpınışını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile kuşa uzandı. Kuşu mahsur kaldığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtaran itfaiye personeli, kurtardığı kuşu doğal yaşam alanın bıraktı. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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