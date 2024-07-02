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Sivas'ta Mahsur Kalan Kırlangıç İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Sivas'ta bir binanın çatı kısmında ayakları ipe dolanan kırlangıç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kırlangıç doğal yaşamına bırakıldı.

Sivas'ta bir binanın çatı kısmında ayakları ipe dolanıp mahsur kalan kırlangıç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Bahtiyarbaston Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatının kenar kısmında ayakları ipe dolanan kırlangıç asılı kaldı. Kırlangıcın yardım çırpınışını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenle kırlangıca ulaşarak kurtardı. Sağlık durumu iyi olan kırlangıç doğal yaşamına bırakıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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