Sivas'ta Maden Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı, İhmal İddiası

Bir kişinin parçalanarak öldüğü maden kazasında ihmal iddiası

Sivas'ta kömür madeninde yaşanan patlama sonucu 1 işçi parçalanarak ölürken 2 işçi de ağır yaralanmıştı, arkadaşları patlamada ihmal olduğunu iddia etti

SİVAS - Sivas'ta kömür madeninde yaşanan patlama sonucu 1 işçi parçalanarak ölürken, 2 işçi de ağır yaralanmıştı, arkadaşları patlamada ihmal olduğunu iddia etti.

Olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas'ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan HEM Grup Madencilik firması tarafından işletilen kömür madeninde yaşandı. İddiaya göre, madende kontrollü patlatma yapıldığı sırada kaza meydana geldi. Patlama ve ardından çıkan yangının etkisiyle E.G. ve H.Y. isimli İran uyruklu iki işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere kaldırılırken bir işçide olay yerinde parçalanarak vefat etti. Tamamen parçalanan işçinin kimlik tespiti sabah saatlerine kadar sürdü. Savcılık tarafından yapılan çalışmada ölen işçinin İranlı Ali Rıza Nesirzade olduğu tespit edildi. Cesedi yakınlarına teslim edilmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Patlamada ihmal iddiası

Morg kapısında arkadaşlarının cenazesini almak için bekleyen çalışma arkadaşlarından İran vatandaşı Ali Babayi, olayda ihmal olduğunu ileri sürdü. Babayi yaptığı açıklamada, "Yaralı arkadaşlara ilk müdahaleyi biz yaptık. Onları hastaneye götürüp yaşanan olayı polise bildirdik. Arkadaşlarımızdan yağmurda ıslanıp sertleşen patlayıcı maddeni ufalayarak tos haline getirmeleri istendi. Ufalanan patlayıcı araca yüklendiğinde aracın oluşturduğu hararet patlamaya neden oldu" iddiasında bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

(YÇ-GF-ÖK-Y)