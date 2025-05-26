Sivas'ta Maden Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sivas'ta Maden Ocağında Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Sivas'ta kömür madeninde gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta maden ocağında kaza: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ta kömür madeninde gerçekleştirilen kontrollü patlatma sırasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan kömür madeninde yaşandı. İddiaya göre, madende kontrollü patlatma yapıldığı sırada kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 2 işçi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDA ÖZEL - 3.Sayfa
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