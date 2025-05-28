Sivas'ta Maden Kazası: İki Yaralı, Bir Ölü

Sivas'ta Maden Kazası: İki Yaralı, Bir Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu bir işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. Olayın ardından Sivas Çevre Platformu ihmal iddiaları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Sivas'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı maden kazasında ihmaller olduğu ileri sürüldü.

Sivas'ın Zara ilçesi Kardere ve Bolucan köyleri arasındaki Yanık mezrasında bulunan HEM Grup Madencilik'e ait kömür madeninde iki gün önce patlama yaşanmış, patlama sonucu yangın çıkmış, olayda İran uyruklu 3 işçiden biri hayatını kaybetmiş, 2'si yaralanmıştı.

Olayın ardından Sivas Çevre Platformu konuya ilişkin basın açıklaması düzenledi. Sivas Çevre Platformu Kurucusu Adnan Yılmaz, "26.05.2025 tarihi saat 15.55'te Sivas ili Zara ilçesi Bolucan, Kardere, Söğütözü Köyü sınırları içerisinde sürdürülen kömür madeni çıkarma faaliyetleri sırasında sodyum klorat ve şeker karıştırıp sıkıştırarak patlayıcı elde ettikleri sırada yaşanan patlama sonucu alanda bulunan klorat çuvallarının da alev almasıyla, patlamanın şiddetinin artması sonucu Ali Rıza Nesirzade isimli İran uyruklu bir işçi kardeşimiz can verirken, yine İran uyruklu iki işçi kardeşimiz yaralı olarak Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerinde tedavi altına alınmışlardır" dedi. Yılmaz, söz konusu firmanın madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını, sorumluların da yargılanarak hesap vermelerini istedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı

Okan Buruk ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.