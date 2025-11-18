Haberler

Sivas'ta Maden Göçüğü: 1 İşçi Toprak Altında Kaldı

Sivas Divriği'de bir maden ocağında meydana gelen göçükte 66 yaşındaki işçi toprak altında kaldı. Kurtarma çalışmaları toprak kayması nedeniyle duraklasa da, ekipler günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.

Sivas'ta bir maden ocağında meydana gelen göçük sonrası bir işçi toprak altında kaldı. Devam eden toprak kayması nedeniyle ara verilen çalışmalara, günün ilk ışıklarıyla birlikte devam edilecek.

Edinilen bilgilere göre olay, dün 16.30 sıralarında Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiinde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Fimar adlı şirkete ait demir madeninde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu. Göçük sonrası sahada görev yapan S.Y. (66) toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekipler çalışma başlatmıştı. Maden sahasında devam eden toprak kayması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştu. AFAD ekipleri, günün ilk ışıkları ile birlikte arama-kurtarma çalışmalarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
