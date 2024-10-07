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Sivas'ta KYK Kız Yurduna İzinsiz Giren Erkek Öğrenci Adliyeye Sevk Edildi

Sivas'ta KYK Kız Yurduna İzinsiz Giren Erkek Öğrenci Adliyeye Sevk Edildi
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Sivas'ta 10 bin kişilik KYK kız yurduna izinsiz giren M.Y. isimli erkek öğrenci, güvenlik önlemlerine rağmen durumu fark eden kız öğrenciler tarafından yakalandı. Olay yerine polis sevk edildi ve M.Y. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Sivas'ta 10 bin kişilik KYK kız yurduna izinsiz giren erkek öğrenci adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas kent merkezinde M.Y. isimli erkek şahıs tel örgülere zarar vererek 10 bin kişilik Binali Yıldırım KYK kız öğrenci yurtları kampüsüne girdi. Birçok kız öğrenci tarafından fark edilen şahıs paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik ekipleri gelmeden olay yerinden kaçan M.Y. yapılan çalışma sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından M.Y. adliyeye sevk edildi. M.Y'nin Adliye'ye sevki esnasında gazetecilerin neden girdiği ile ilgili sorusunu yanıtsız bıraktı. M.Y'nin sürekli ayrılıp barıştığı sevgilisiyle tekrardan barışabilmek için yurda girdiği öne sürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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