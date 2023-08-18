Sivas'ta Kuzenini Av Tüfeğiyle Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Sivas'ın Acıpınar köyünde yaşanan tartışma sonucunda bir kişi, kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yaralanan kuzen hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Sivas'ta bir kişi tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Acıpınar köyünde yaşayan Ahmet K. (29) ile kuzeni Ali K. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K, ruhsatsız av tüfeğiyle kuzeni Ali K'ye ateş etti.

Yaralanan Ali K. kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli gözaltına alındı.