Sivas'ta köyde çıkan yangında bin balya saman kül oldu

Sivas'ın merkeze bağlı bir köyünde çıkan yangında bin balya saman yandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, merkeze bağlı Karalı köyünde meydana geldi. Balyaların bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Söndürülmeye çalışan yangında yetersiz kalan köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında A.T.Ş.'ye ait bin balya saman kül oldu. - SİVAS