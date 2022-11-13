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Sivas'ta korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta Öğretmenler Parkı içerisinde iki katlı ahşap bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sivas'ta Öğretmenler Parkı içerisinde iki katlı ahşap bir restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Öğretmenler parkı içerisindeki 2 katlı ahşap bir restoranda çıktı. Nedeni henüz tespit edilemeyen yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Bina adeta alev topuna dönüştü. Yangın park içerisindeki araçlara da sıçradı. Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaralanan olmadığı belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sivas Haberler

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