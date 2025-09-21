Sivas'ta Kontrolsüz Geçiş Sonucu Kaza: Bir Yaralı

Sivas'ta yola kontrolsün giren otomobil, bariyerlerle tırın arasında sıkıştı. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas - Ankara karayolu, Sivas geçişi, Sultanşehir bulvarı üzerinde yaşandı. Kazada; F.R. Sevk ve idaresindeki 58 HA 0703 plakalı Mitsubishi marka otomobil, 4 Eylül Sanayi Sitesinden çıkıp kontrolsüz bir şekilde karayoluna bağlanmak isteyince, Erzincan istikametine gitmekte olan 31 E 4719 plakalı tırla bariyerler arasında sıkıştı. Sıkışan araç yaklaşık 100 metre sürüklerdi. Olay sırasında otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza anı arkadan gelmekte olan başka bir tırın yol güvenliği kamerasına anbean yansıdı. Kamera görüntülerinde otomobilin yan yoldan gelerek kontrolsüz bir şekilde karayoluna girmeye çalıştığı, bu sırada tırla bariyerlerin arasına sıkıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS