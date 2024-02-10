Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobilin Aydınlatma Direğine Çarptığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde tek taraflı olarak meydana geldi. L.K. kontrolündeki 58 UD 602 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü L.K. ile T.H. ve F.C.A. yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları araçtan çıkardı. Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SİVAS