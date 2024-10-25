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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Yan Yattı, Sürücü Yaralandı
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Sivas'ta bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Yan yatan otomobilin sürücüsü başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkıp yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sultanşehir Bulvarı Şehirlerarası Otobüs Terminali bağlantı yolunda meydana geldi. G.A. (39) idaresindeki 34 ZN 2239 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada yan yatan otomobilin sürücüsü G.A. başından yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik 3-sayfa Sağlık Ulaşım sivas Kaza

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