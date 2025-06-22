Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçtuğu kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Hayranlı köyü mevkiinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 06 DPD 475 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Şarampole uçan otomobil, yol kenarındaki kilometre levhasına çarparak durabildi. Kazada M.T. (35) ağır, sürücü M.T. ve Y.Ö. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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