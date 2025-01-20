Üye Girişi
Haberler
Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı

Hamas'ın ateşkes açıklamasında 'Türkiye' detayı
Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı

Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi

Gazze'de Türk bayrağı sürprizi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'

Üst düzey isim canlı yayında açıkladı! İşte AK Parti'nin oy oranı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Sıçradı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kontrolden çıkan bir otomobil orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ve bir yolcu yaralandı, durumları ciddi.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı

SİVAS - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt mahallesi sultan şehir bulvarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine doğru seyir halinde olan M.D. iradesindeki 58 AEP 031 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Araç sürücüsü M.D. ve araçta bulunan yolcu M.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü M.D'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Sıçradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - 3.Sayfa
img

Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
img

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri konvoy böyle görüntülendi
img

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi

ABD'de TikTok yasağı tartışmalarında son sözü Trump söyledi
İlk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Yoğun bakımda! Canlı yayında kalp krizi geçirdi
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.