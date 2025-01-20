Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Orta Refüje Sıçradı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı

SİVAS - Sivas'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüje çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt mahallesi sultan şehir bulvarında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine doğru seyir halinde olan M.D. iradesindeki 58 AEP 031 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Araç sürücüsü M.D. ve araçta bulunan yolcu M.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü M.D'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.