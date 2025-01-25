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Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Daldı

Sivas'ta Kontrolden Çıkan Otomobil İş Yerine Daldı
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Sivas'ta bir otomobilin kontrolden çıkarak başka bir araca çarptıktan sonra iş yerine girmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobilin bir araca çarptıktan sonra karşı şeritte bulunan iş yerine girdiği kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde Aydoğan Mahallesi Hayri Sığırcı Caddesi'nde meydana geldi. Y.S. idaresindeki 58 EY 171 plakalı Citroen marka hafif ticari otomobil, rampadan indiği esnada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine 34 HIS 166 plakalı otomobile çarparak karşı şeritte bulunan iş yerine daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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