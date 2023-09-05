Sivas'ta Kontrolden Çıkan Motosiklet Güçlükle Zapt Edildi

Sivas'ta bir işyeri önünde park edilmek istenen motosiklet kontrolden çıkarak şahlandı. Çalışanları uzun süre uğraştıran motosiklet güçlükle kontrol altına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta Pulur Mahallesi Ahi Emir Caddesi üzerinde bulunan restorana ait motosiklet kontrolden çıktı. Motosikleti park etmek isteyen restoran çalışanı, gaz kolunu çevirince motosikletin kontrolünü kaybetti. Ön tekerleğinin havaya kalkması sonucu şahlanan motosikleti zapt etmek için uğraşan restoran çalışanı diğer elinde bulunan çay bardağından da vazgeçmedi. Restoranın diğer çalışanları da motosikleti kontrol altına almak için bir süre çaba harcadı. Uzun süren mücadele sonucu motosikletin kontrolü sağlandı.

İzleyenleri güldüren anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - SİVAS