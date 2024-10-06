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Sivas'ta Kız Yurduna Giren Erkek Öğrenci Paniğe Neden Oldu

Sivas'ta Kız Yurduna Giren Erkek Öğrenci Paniğe Neden Oldu
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Sivas'ta Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren bir erkek öğrenci, kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı. Olay sonrasında il emniyet müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla öğrenci yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.

Sivas'ta telleri aşarak Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kız Yurdu'na giren erkek öğrenci paniğe sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan Binali Yıldırım Kız Yurdu'na M.Y. isimli bir erkek öğrenci girdi. Telleri aşarak kız yurduna giriş yaptığı iddia edilen M.Y., kampüs içerisindeki kız öğrencilerin tepkisi üzerine kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak, hakkında işlem başlatıldı.

Sivas Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, "5 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında ilimiz merkez Binali Yıldırım KYK kampüsü içinde şüpheli erkek bir şahsın görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz hemen çalışma başlatmıştır. Kampüs içinde ve çevrede bulunan tüm kamera kayıtları incelenmiş ve yapılan araştırmada şüpheli erkek bir şahsın arka tarafta bulunan alandan yurt yerleşkesine tel örgülere zarar vererek girdiği ve bahçe alanında telefon ile konuşur vaziyette dolaştığı, daha sonra öğrenciler tarafından fark edilen şahsın haber verilmesi üzerine özel güvenlik görevlileri gelmeden 22.50 sıralarında kaçarak geldiği yerden uzaklaştığı tespit edilmiştir. Yapılan görüşmeler ve araştırmalarda şüphelinin içeride herhangi bir öğrenci ile temasının olmadığı anlaşılmış, bu zamana kadar yansıyan bir şikayet ve mağduriyet bildirilmemiştir. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. isimli şahıs yakalanarak, hakkında gerekli işlemlere başlanılmıştır. Ailelerinin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için ilimiz genelinde kolluk birimlerimiz her zaman olduğu gibi 7/24 görev başında olmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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