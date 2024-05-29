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Sivas'ta kız kaçırma olayında silahlı saldırı: 2 yaralı

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Sivas'ta yaşanan kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan olayda, silahla vurulan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan olayda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

İddialara göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan kız kaçırma husumeti Sivas'a uzandı. Sivas'ta sabah saat 05.00 sıralarında Suşehri-Zara yolu üzeri Aksu köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Ş.G. ve G.Z. isimli şahıslar 02 LF 240 plakalı araçlarıyla Zara istikametine giderken, 01 VF 138 plakalı araç içerisinde bulunan R.H. ve B.H. isimli şahıslar tarafından ateş açılarak vuruldu. Olayda Ş.G. boyun ve kafa bölgesinden, G.G. ise omuz bölgesinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., Sivas'a sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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